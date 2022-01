Das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Halle ist am Montag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Halle (Saale)/MZ - - Die Corona-Lage in Halles Krankenhäusern hat sich leicht entspannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden am Sonntag 54 Covid-19-Patienten in den Kliniken behandelt, fünf weniger als noch am Samstag. Dennoch stehe die sogenannte Krankenhaus-Ampel weiter auf gelb hieß es. Aufgrund von Covid-19-Behandlungen und pandemiebedingten Personalausfällen seien die Kliniken nach wie vor gezwungen, die Behandlung anderer Patienten erheblich einzuschränken.

Unterdessen wurden laut Gesundheitsamt am Sonntag in der Stadt 104 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, 17 mehr als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zu Samstag um 7,12 auf 385,84 Fälle je 100.000 Einwohner.

Zugleich wurde am Wochenende weiter geimpft: Am Samstag nutzten den Angaben zufolge 535 Menschen das Angebot in der Heinrich-Pera-Straße, 41 davon erhielten die erste Impfung. Auch am Montag kann man sich dort von 10 bis 16 Uhr ohne Termin impfen lassen.