1,3 Millionen Euro Schadenersatz gefordert - Verwaltungsgericht prüft Akten zu Eisdom in Halle

Halle (Saale)/MZ - 2013 hieß es schnell sein. Die Eis-Arena am Gimritzer Damm war durch das Saale-Hochwasser im Sommer massiv beschädigt worden – zum Saisonstart im Herbst musste eine neue Spielstätte her. Und die Stadt reagierte schnell: Bald war mit der M.A.T. Objektgesellschaft, dem Betreiber der Halle-Messe, die Verabredung über ein provisorisches Eiszelt in Bruckdorf getroffen. Weil das unter anderem den Schallschutzanforderungen nicht genügte, bestellte die Messe einen Eisdom auf Zeit. Aufgebaut wurde er nie, stattdessen entstand 2014 der bis heute genutzte Eisdom in der Selkestraße.

