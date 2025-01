In drei Wochen wird in Halle ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Mit insgesamt neun Bewerbern ist die Auswahl groß. Die MZ bietet verschiedene Orientierungsmöglichkeiten.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Thema ist in Halle seit Wochen in aller Munde: die anstehende Oberbürgermeisterwahl. Am 2. Februar soll es so weit sein, dann ist Wahltag. Doch wo soll jeder der knapp 185.000 wahlberechtigten Hallenser sein Kreuzchen machen? Dank neun OB-Kandidaten scheint die Auswahl breitgefächert.

Orientierungsangebote wie der Wahlkompass „Voto“ sind sehr beliebt, bei dem Nutzer im Internet die eigene politische Haltung mit den Positionen der OB-Bewerber abgleichen können. Innerhalb weniger Tage haben schon mehr als 7.000 Menschen die kostenlose Internetplattform genutzt, die so ähnlich funktioniert wie der „Wahl-O-Mat“, den die Bundeszentrale für politische Bildung seit Jahren bei Bundestagswahlen anbietet.

Als „Personenwahl“ kommt es bei der Oberbürgermeisterwahl natürlich auch darauf an, die Kandidaten möglichst persönlich kennenzulernen. Wie treten die Bewerber auf, die Oberhaupt der Stadt werden wollen und wie gedenken sie die unterschiedlichen Probleme in Halle zu lösen? Die MZ bietet in den Wochen vor der Wahl mehrere Veranstaltungsformate an, damit alle Hallenser sich so umfassend wie möglich informieren können.

Die MZ lädt alle OB-Kandidaten ins TV-Studio ein. Dort stellen sie sich 20 Minuten lang den Fragen von Lesern und Redakteuren. Die Gespräche werden per Facebook live im Internet übertragen. Hier können Sie live einschalten und dabei sein.

Livestream-Zeiten der Kandidaten

Montag, 13. Januar: 13 bis 13.20 Uhr Kerstin Godenrath (CDU), 17 bis 17.20 Uhr Egbert Geier (SPD)

Dienstag, 14. Januar: 16 bis 16.20 Uhr Wolfgang Hoppe (parteilos), 17 bis 17.30 Uhr Dörte Jacobi (Die Partei) und Martin Bochmann (Die Partei/unabhängig)

Mittwoch, 15. Januar: 11.45 bis 12.05 Uhr Sven Macha (parteilos), 13 bis 13.20 Uhr Alexander Vogt (parteilos)

Donnerstag, 16. Januar: 16 bis 16.20 Uhr Maik Weiderpas (parteilos), 17 Uhr bis 17.20 Uhr Andreas Wels (Hauptsache Halle)

Richten Sie Ihre Fragen an die Kandidaten direkt unter dem Video im Facebook-Chat (wir lesen sie dann vor) oder schreiben Sie uns vorab: [email protected]

Wahlforum im Audimax

Neben den Live-Interviews über Facebook, zu denen jeder Kandidat in der kommenden Woche einzeln ins TV-Studio eingeladen wurde, wird es am Montag, 27. Januar, ein großes Wahlforum mit allen neun OB-Bewerbern im Audimax-Hörsaal der Universität geben (Universitätsplatz 1). Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Veranstaltung ist kostenlos. Moderiert von der Lokalredaktion findet zunächst eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Stadt statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum.

Zum halleschen Wahlkompass „Voto“ geht es hier entlang.