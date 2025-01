OB-Wahl in Halle Interaktiver Wahlkompass: So finden Sie den OB-Kandidaten, der am besten zu Ihnen passt

Am 2. Februar 2025 wird in Halle (Saale) ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Doch welcher der neun Kandidaten passt mit seinen Positionen am besten zu Ihnen? Mit unserem Wahlkompass können Sie – ähnlich wie beim Wahl-O-Maten – Ihre Positionen mit denen der Kandidaten vergleichen.