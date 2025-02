Am Sonntag wird in Halle die Nachfolge von Bernd Wiegand geregelt. CDU und Hauptsache Halle haben sich nun geäußert.

OB-Wahl in Halle

Halle (Saale)/MZ - Nun also doch: CDU-Kreisvorsitzender Marco Tullner spricht kurz vor der OB- und der Bundestagswahl in Halle eine Wahlempfehlung aus - auch für die Stichwahl zwischen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos). Zuletzt hatte sich die CDU in dieser Frage noch enthalten.