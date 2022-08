Geliebter Buchladen - Konstanze Dahms hat zugemacht

Konstanze Dahms, die alle nur Conny nennen, führte den einzigen Buchladen auf der Silberhöhe in Halle. 2020 schloss sie die Türen - wegen der Trinker vor ihrem Laden.

Halle (Saale) - Neue Freunde, alte Traditionen und die wildesten Partys der Stadt: Von ihren ganz persönlichen Erlebnissen in Halle an der Saale berichten Menschen in unseren neuen Audio-Serie „Hey Halle".

Anhören können Sie sich die Geschichten ab dem kommenden Wochenende unter mz.de/heyhalle - oder an vielen Orten in der Stadt. Einfach QR-Codes finden, scannen und reinhören.