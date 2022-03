Zwei Frauen bei Unfall in Gräfenhainichen verletzt

Gräfenhainichen/MZ - Am Sonntag kam es um 19.45 Uhr zur Kollision zweier PKW in Gräfenhainichen, bei der zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine 30-jährige Twingo-Fahrerin befuhr die Rosa-Luxemburg-Straße stadtauswärts, eine 22-Jährige kam ihr in einem Renault Megane entgegen.

Als die 22-Jährige nach links in Richtung Gewerbegebiet abbog, kam es zur Kollision der beiden PKW, wodurch Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Beide beteiligten Frauen wurden leicht verletzt in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gräfenhainichen kamen zum Einsatz.