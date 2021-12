Zu Besuch bei glücklichen Hühnern in Jüdenberg

Gräfenhainichen/MZ - Es ist das erste Haus im Ort. Zumindest, wenn man von Gräfenhainichen aus in den Ortsteil Jüdenberg fährt. Eine kleine Kasse, eine Box und ein Schild. Hier verkauft Landwirt Frank Hünsche die Eier seiner Hühner. In einer Kasse des Vertrauens. Und die hat jetzt deutlich mehr zu tun, als in den Vorjahren. Vor etwa drei Jahren hatte der heute 60-Jährige, der sonst vor allem Rinderaufzucht betreibt, einen Bauwagen gekauft und angefangen, darin Hühner zu halten. Im Sommer und Herbst erweiterte er seine Öko-Hühnerhaltung nun deutlich: Zwei weitere Wagen kamen hinzu - und etwa 280 neue Hühner. „Wir hatten dann in den ersten Tagen etwas Probleme mit dem Absatz, weil wir plötzlich 150 Eier mehr verkaufen mussten“, erzählt er. Aber über die Feiertage lief das Geschäft dann gut an - die Kunden bestellten in seinem Hofladen oder zahlten an der Kasse des Vertrauens.

Hühner leben winterfest

Die Hühner selbst - vor den beiden neuen Bauwagen hatte Hünsche etwa 20 Tiere - hätten mit dem jüngsten Kälteeinbruch kein Problem. Die Wagen seien gut isoliert. Einzig zugefrorene Tränken machten zusätzliche Arbeit, weil das Eis entfernt werden muss. Im letzten Jahr mussten die Vögel außerdem wegen der Stallpflicht aufgrund der Sorge vor der Geflügelgrippe auf ihren Auslauf verzichten. „Eigentlich ist es Voraussetzung für das Öko-Siegel, dass die Tiere viel Auslauf haben“, sagt Hünsche. Das galt freilich nicht während der amtlich angeordneten Stallpflicht. „Das ist nicht schön für die Tiere“, sagt er.

Der Jüdenberger Eierverkauf läuft über eine Kasse des Vertrauens. Foto: Klitzsch

Hohe Nachfrage habe es während der Feiertage auch nach Rindfleisch gegeben. Der Landwirt hält etwa 40 Rinder, zwölf davon seien Kälber. Eine so genannte Muttertierherde. Die Kälber bleiben, bis sie etwa ein Dreivierteljahr alt sind. Sie grasen auf Hünsches Feldern rund um Jüdenberg. Das Land bestehe vor allem aus Grünlandflächen, wo er Sommer- und Winterfutter für die Tiere gewinne, sagt er. Das Jahr 2021 war für den Landwirt erfreulich. Die Ernte sei viel besser als in den beiden trockenen Vorjahren gelaufen.

Seit 20 Jahren im Geschäft

Hünsche hat 2001 angefangen, seit 2003 ist sein Betrieb mit dem Öko-Siegel versehen. Ein Schlachter aus Bergwitz verarbeitet das Fleisch unter anderem zu Knackern und Salami. „Regionalität ist vielen Kunden sehr wichtig“, weiß Frank Hünsche. Derzeit muss er allerdings immer wieder vertrösten - es fehle an einem Schlachttermin. Sobald der stehe, könne er auch wieder das Rindfleisch aus Jüdenberg und Umgebung anbieten.