Wie war die Saison in Ferropolis?

Gräfenhainichen/MZ - Ferropolis hat eine Doppelspitze. Neben Thies Schröder als Geschäftsführer der Ferropolis GmbH bestimmt ab sofort Janine Scharf als Geschäftsführerin der Ferropolis Stiftung Industriekultur gGmbH die Geschicke des Standortes mit. Über diese Personalie informierte Schröder den Wirtschaftsstammtisch der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, der sich in dieser Woche - so wie in jedem Jahr einmal - in Ferropolis getroffen hat.