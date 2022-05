Verkehr und Sicherheit: Kinder der Grundschule Zschornewitz absolvieren Radprüfung

Was Mädchen und Jungen alles gelernt haben.

Zschornewitz/MZ/cus - - Rund um das Thema Verkehrssicherheit ging es am Freitag in der Grundschule Zschornewitz. Für die Mädchen und Jungen der verschiedenen Klassenstufen gab es mehrere Stationen, an denen sie Wissenswertes erfuhren, aber auch ihr Wissen und Können unter Beweis stellen mussten. Unter anderem absolvierten die Drittklässler einen Parcours, um zu zeigen, wie sicher und geschickt sie auf dem Fahrrad unterwegs sind.