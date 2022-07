Beim Splash-Festival in Ferropolis ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Besucher wurde schwer verletzt in eine Klinik nach Halle geflogen.

Schwerer Unfal beim Splash-Festival in Ferropolis: Die Bundesstraße 107 musste aufgrund des Hubschraubereinsatzes voll gesperrt werden.

Gräfenhainichen/MZ - Zu einem Unfall ist es laut Polizei am Donnerstag auf dem Festivalgelände in Ferropolis gekommen. Ein 24-jähriger Festivalteilnehmer aus Bayern hatte beim Austausch einer Gaskartusche auf dem Campingplatz schwere Verbrennungen erlitten und musste in eine Klinik nach Halle geflogen werden.