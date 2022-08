Überschwemmungen - Gräfenhainichener Wehren mussten ausrücken

Gräfenhainichen/MZ - Die Feuerwehren der Stadt Gräfenhainichen hatten am Montagabend alle Hände voll zu tun. Zu insgesamt 13 Einsätzen mussten die Floriansjünger aus Gräfenhainichen, Jüdenberg, Möhlau und Zschornewitz in der Kernstadt ausrücken. Und das so ziemlich zeitgleich. Der Grund: Ein Regengebiet hatte knapp 90 Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Straßen gebracht. Die Kanalisation konnte die Menge nicht aufnehmen.