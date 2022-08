Projekte in Gräfenhainichen sollen Kitas helfen und Gremminer See aufwerten

Gräfenhainichen/MZ - Auf zwölf erhöht hat sich in dieser Woche die Zahl der Projekte, die in der Gräfenhainichener Freiwilligenwoche realisiert werden sollen. Vom Holzpflegeanstrich der Pavillons auf dem Parkplatz am Buchholzteich über eine Müllsammelaktion am Gremminer See und die Unterstützung von Sportfesten in den Kindertagesstätten „Sonnenblume“, „Spatzennest“ sowie „Max und Moritz“ bis zur Frischekur der Blumentopfpflanzen im DRK-Gebäude reichen die Aktionen in der Woche vom 10. bis zum 17. September. Unter dem Titel „Neuer Glanz für Rastplätze am Gremminer See“ wirbt der FSV Gräfenhainichen um Mitwirkende, die die Rastplätze von Unrat befreien. Gegen Wildwuchs von Sträuchern und Unkraut soll auch beim Herbstputz im Lesegarten der Stadtbibliothek vorgegangen werden.