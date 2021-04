Polizei sucht 63-Jährigen in Möhlau

Seit Sonntagmorgen 5 Uhr wird der 63-jährige Axel Matthei aus Möhlau vermisst.

Der Vermisste wurde letztmalig in seinem häuslichen Umfeld gesehen. Bekleidet ist er mit einer blauen Jacke, einer grauen Jogginghose und hellbraunen Halbschuhen. Herr Matthei ist circa 180 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt.

Er hat weiße Haare und trägt einen Oberlippenbart sowie eine Brille. Unterwegs ist Herr Matthei mit einem blauen Citroen Jumper mit Wittenberger Kennzeichen.

Wer hat Axel Matthai gesehen? Polizei

Bisher durchgeführte Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verliefen ohne Feststellung des Vermissten.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier in Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. (mz/red)