Nur ein Kandidat: 23 Prozent Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahl in Gräfenhainichen

Nur ein Bruchteil der Bürger ging am Sonntag zur Wahl, die meisten hatten per Brief abgestimmt. Es gab etwa 100 ungültige Stimmen.

Gräfenhainichen/MZ/jjt - Die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Gräfenhainichen lag bei knapp 23 Prozent. Das teilte das Rathaus am Montag mit. Laut amtlichem Endergebnis hatte der einzige Kandidat, Amtsinhaber Enrico Schilling (CDU), insgesamt 2.155 Stimmen auf sich vereinen können. Der Wahlausschuss bestätigte das Ergebnis am Montagnachmittag.

Fast neunhundert Stimmen waren per Briefwahl eingegangen. Die höchste Wahlbeteiligung von etwa 42 Prozent gab es in Schillings Heimatort Tornau. Dort waren alle 186 abgegebenen Stimmen auf den CDU-Politiker entfallen. Ungültige Stimmabgaben hatte es in Tornau nicht gegeben. In den meisten Wahlbezirken lag die Wahlbeteiligung bei etwa zehn Prozent. Insgesamt waren 9.911 Menschen in der Heidestadt wahlberechtigt. 105 Stimmen waren ungültig abgegeben worden, die meisten davon per Briefwahl.

Der alte und neue Bürgermeister beginnt seine Amtszeit offiziell am 12. Juli.