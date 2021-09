Noch ein Konzert der Erlebnisnacht in Gräfenhainichen

In der Kirche tritt „Trøstesang“ am Sonntag auf.

Am Sonntag gibt es das noch ausstehende Konzert der Erlebnisnacht mit dem Trio ?Trøstesang? in der Gräfenhainichener Kirche St. Marien.

Gräfenhainichen - Das Sonderkonzert der 16. Kultur- und Erlebnisnacht in Gräfenhainichen findet am 26. September um 17 Uhr statt. Um allen Kulturnachtkartenbesitzern die Möglichkeit zu geben daran teilzuhaben, haben sich die Organisatoren mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde entschlossen, das Konzert in der Stadtkirche St.Marien stattfinden zu lassen.

Erwartet wird „Trøstesang“. Zu dem Trio gehören Thomas Braun (Violine/Flügelhorn), Karl Scharnweber (Klavier /Harmonium) und Enrique Marcano-González (Kontrabass). Die drei Musiker aus Rostock, die jeweils in ganz verschiedenen musikalischen Projekten arbeiten und dort zuhause sind, haben sich mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die skandinavische Musik gefunden und zu einem Trio zusammengeschlossen.

„Trøstesang“ (Trost-Gesang) ist von dem gleichnamigen Titel des norwegischen Komponisten Gjermund Larsen abgeleitet und beschreibt bildhaft die musikalische Wirkung und Hingabe dieses Ensembles. In einem feinfühlig aufeinander abgestimmten Zusammenspiel finden und ergänzen sich die drei in wunderbarer Art und Weise und bringen so feinsinnig kühle und emotionale Musik weiterer skandinavischer Komponisten sowie eigene Werke von Karl Scharnweber zu Gehör.

Das Konzert dauert etwa 75 Minuten. Es wird keine Pause geben. Die Kulturbande als Veranstalter hat sich für die 3G-Regel entschieden, um allen Gästen die Möglichkeit zu geben, das Konzert zu genießen. Deshalb hat das Testzentrum in der Gartenstraße von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (mz)