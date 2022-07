Musikschüler aus Gräfenhainichen haben ihr Können gezeigt

In zwei umfangreichen Programmen zeigen Gräfenhainichener Musikschüler, was sie gelernt haben - und bedanken sich damit auch bei Sybille Schaffrin.

Gräfenhainichen/MZ - Mit dem Abba-Klassiker „Thank you for the music“ und zwei Konzerten ist Sybille Schaffrin in den Ruhestand verabschiedet worden. Die hauptamtliche Lehrkraft im Musikschulbezirk Gräfenhainichen der Kreismusikschule Wittenberg wird die Einrichtung zum 1. September verlassen. Gleichwohl wird es für sie dann eher ein Unruhestand, weil sie natürlich noch weiter unterrichten wird wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie bisher.