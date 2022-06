Klasse statt Masse - So kämpft ein Metzger aus Gräfenhainichen gegen Konkurrenz der Großbetriebe

Matthias Herziger aus Gräfenhainichen ist einer der wenigen Metzger in Sachsen-Anhalt, die noch selbst schlachten. Dabei steht er in Konkurrenz mit Großbetrieben. Seine Strategie: Klasse statt Masse.

Montags Rinder, dienstags Schweine: Zwei Mal in der Woche schlachtet Fleischermeister Matthias Herziger.

Gräfenhainichen/MZ - Das Schwein wirkt unsicher, als es in den kleinen Verschlag tritt. Mit der flachen Hand gibt Matthias Herziger dem Tier einen Klaps auf den Hintern und streicht ihm über die Flanke. Der Fleischer trägt eine bodenlange Gummischürze, seine Füße stecken in hohen Gummistiefeln. Neugierig steckt das Tier nun die Nase in die Ecken der Box. Nach einigen Sekunden entspannt es sich sichtlich. Als es innehält, schnappt die Elektrozange zu. Sofort fällt das Schwein betäubt zu Boden.