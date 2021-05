Kanadisches Lithium aus Jüdenberg?

Gräfenhainichen - Der kanadische Lithium-Hersteller Rock Tech erwägt den Bau einer Raffinerie neben der geplanten Deponie in Jüdenberg. Bei zwei internen Gesprächen mit Stadtrats- und Bauausschussmitgliedern, sowie Mitgliedern der Bürgerinitiative „Sauberes Jüdenberg“ stellte der deutsche Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Dirk Harbecke, die Pläne vor.

Harbecke hatte bereits vor einigen Wochen in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ angekündigt, dass sein Unternehmen derzeit Regionen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg sondiere, um dort Lithium-Hydroxid aus den in Kanada abgebauten Rohmaterialien herzustellen.

Rohstoff aus Kanada

Das Unternehmen fördert das Leichtmetall, das für die Herstellung von Batterien - vor allem in der E-Auto-Branche - bislang unumgänglich ist, im kanadischen Mine North Ontario. Dort wird es anders, als etwa in Südamerika, aus Pegmatit-Gestein gewonnen. Die Gewinnung des Reinstoffes soll dann aber in Deutschland geschehen. Vorrangig in Ostdeutschland. Und hier kommt das günstig zur Batterie- und Autohersteller-Branche gelegene Jüdenberg ins Spiel.

Der Daimler-Lieferant Farasis plant in Bitterfeld einen europäischen Produktionsstandort, BASF baut im südbrandenburgischen Schwarzheide Kathoden - das sind Grundstoffe zur Batteriefertigung. Und natürlich wäre auch Teslas Giga-Factory in Grünheide bei Berlin nicht weit entfernt, ebenso wie das VW-Werk in Salzgitter, das in den kommenden Jahren in eine Batteriezellfabrik umgewandelt werden soll.

Rock-Tech-Vorstand Dirk Harbecke will sich auf MZ-Anfrage nicht öffentlich zum Inhalt der internen Gespräche mit Stadträten und Bürgerinitiativenvertretern äußern. Er lässt allerdings durchblicken, dass Jüdenberg hoch im Kurs steht. Es gebe aber noch andere Gebiete mit großem Potenzial, zum Beispiel in der Lausitz. Drei Standorte würden in Ostdeutschland derzeit sondiert.

Der Bauausschussvorsitzende Peter Pätz (Die Linke) zeigt Skepsis gegenüber dem Vorhaben. „Ich bin da misstrauisch“, sagte er der MZ. Das liege vor allem am Wunsch-Standort des Unternehmens. Pätz ist, wie viele andere Stadträte, Gegner der geplanten Deponie. Die hätte für die Lithium-Raffinerie allerdings große Vorteile. Bei der Gewinnung entstehen große Mengen Abfall. Pätz spricht von etwa 90 Prozent der Masse, die anschließend deponiert werden müsste.

Zwar habe das Unternehmen behauptet, diese Abfallmaterialien künftig zu Baumaterialien recyceln zu können, das sei aber noch Zukunftsmusik, sagt Pätz. Nun könnte Rock Tech auch ohne die Deponie in Jüdenberg auskommen - so dank der bestehenden Müllhalden bei Bitterfeld. Allerdings wäre eine direkte Nachbarschaft für das Unternehmen kosten- und zeiteffizienter.

Für ihn und andere Stadträte ergeben sich noch weitere Problemfelder. Zum Beispiel die Nachbarschaft zu Ferropolis, den hohen Wasserbedarf der Raffinerie oder den zu erwartenden Lkw-Verkehr. Aus Stadtratskreisen waren auch die Eckdaten für die angedachte Raffinerie zu erfahren: 150 Angestellte würden in der Fabrik, Hunderte Bauarbeiter während des 18 monatigen Baus benötigt.

Außerdem soll es ein eigenes Forschungszentrum geben. Zehn bis zwölf Hektar müsse das Werksgelände mit der High-Tech-Fabrik mindestens groß sein, heißt es. Den Stadträten stellte Vorstand Dirk Harbecke das Projekt als „Riesenchance für die Region“ vor. Bislang überwiegt bei vielen allerdings noch die Skepsis.

Firma drückt auf Tempo

Rock Tech legt ein ziemliches Tempo vor. Im Gespräch mit dem „Business Insider“ erklärte Harbecke, dass man bereits zwischen April und Juni nächsten Jahres mit dem Bau beginnen und schon 2023 mit der Produktion anfangen möchte.

Es müsste also schnell gehen bei der Bewilligung und den Genehmigungen. Danach sieht es nach den ersten Reaktionen im Stadtrat nicht aus. Einige, darunter auch Peter Pätz, hatten gegenüber Rock Tech das Kraftwerksgelände in Zschornewitz ins Spiel gebracht. Da habe der Vorstandsvorsitzende Harbecke aber ablehnend reagiert, hieß es. (mz)