In Gräfenhainichen sind jetzt größere Familiengräber möglich

Gräfenhainichen/MZ - In Gräfenhainichen tagte der Stadtrat am Dienstag wegen der Pandemie in der Aula des Paul-Gerhardt-Gymnasiums. Dabei ging es um Wohnbebauung in Zschornewitz und an der von Blausee avisierten Fläche am Nordufer des Gröberner Sees (die MZ berichtete) sowie um eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Große Streitpunkte gab es hierbei nicht.

Wohnbebauung in Zschornewitz

Im Ortsteil Zschornewitz soll östlich angrenzend an die Joseph-Haydn-Straße für den Bereich südlich der bestehenden Wohnbebauung eine Erweiterung ermöglicht werden. Einen entsprechenden Entwurf billigten die Stadträte am Dienstag. Die Vorlage hatte zuvor den Ortschaftsrat Zschornewitz sowie Bau- und Hauptausschuss des Stadtrates passiert.

Bundesmittel für die Sanierung der Schwimmhalle

Die Stadträte sprachen sich obendrein für die Teilnahme am Bundesprogramm „Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus 2022“ aus. Mit Mitteln aus diesem Projekt soll die Schwimmhalle umfassend saniert werden. Dabei soll es laut Vorlage vor allem um eine energetische Erneuerung des Gebäudes und der Anlagen gehen. „Seit der Eröffnung der Schwimmhalle wurden nur einzelne Gewerke sukzessive saniert. Die Sanierung soll zur Steigerung der Attraktivität für die Bevölkerung und die Vereine der Stadt Gräfenhainichen sowie benachbarter Städte, Gemeinde und Landkreise, wie auch zur nachhaltigen Nutzung durchgeführt werden“, heißt es in der Vorlage.

Die Schwimmhalle sei ein weicher Standortfaktor, der jedoch insbesondere für Schwimmunterricht an den Grundschulen eine existenzielle Bedeutung habe. Das gelte auch für angrenzende Städte und Gemeinden und stärke somit den gesamten umliegenden ländlichen Raum. Die Stadt hofft, mit dem Projekt die Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen attraktiver und funktionaler zu gestalten sowie den Unterhalt der Schwimmhalle dank einer energetischen Sanierung künftig günstiger und nachhaltiger gestalten zu können. Bis sich etwas tut, wird es aber noch etwas dauern: Das Projekt soll im Jahr 2024 begonnen und bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

Grundlage für neue Bebauungspläne

In der Heidestadt gibt es das ein oder andere Vorhaben, das eine Fortschreibung des Ende 2019 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes nötig macht. Dazu gehört auch der noch in der Erarbeitung befindliche Bebauungsplan „Hainicher Südstrand“. Hier will die Firma Blausee wie berichtet am Nordstrand des Gröberner Sees unter anderem mehrgeschossige Wohnungen entstehen lassen. Für solcherlei Vorhaben ist das Wohnbauflächenkonzept eine Grundlage. Einer entsprechenden Änderung stimmte der Stadtrat am Dienstag zu. Die Kosten für das aktualisierte Konzept, das eine externe Planungsfirma erarbeitete, übernahm Blausee.

Neue Satzung für die Friedhöfe der Stadt

Zum neuen Jahr wird die Stadt die Bewirtschaftung der Friedhöfe übernehmen. Auch bei den Grabstätten ändert sich etwas. Wie Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) der MZ erklärte, habe es aus der Bevölkerung mehrfach den Wunsch gegeben, mehrere Urnen in einem Familiengrab bestatten zu können. Deswegen wurde die Anzahl der gestatteten „Aschen“ in Einzel-, Doppel-, Vierer- und Urnengrabstätten erhöht.