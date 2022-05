Gräfenhainichen: Am Neubau der Schule an der Lindenallee wird Richtfest gefeiert

Beim Richtfest der Förderschule an der Lindenallee wurde der Richtkranz aufgezogen.

Gräfenhainichen/MZ - „Im 14. Jahrhundert wurde der Bauherr dreimal um das Gebäude getragen“, sagte Landrat Christian Tylsch (CDU) beim Richtfest am Dienstag für den Neubau der Förderschule an der Lindenallee in Gräfenhainichen. Das wolle er den Arbeitern nun aber ersparen.