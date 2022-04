Früher als geplant: In Glück-Auf-Straße in Gräfenhainichen entsteht neuer Parkplatz

In der Glück-Auf-Straße in Gräfenhainichen wird gebaut. Parkplätze und Mobilboxen entstehen.

Gräfenhainichen/MZ - In der Glück-Auf-Straße haben Baumaßnahmen zu leichten Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt, schon seit geraumer Zeit. Der Grund hierfür liegt im sogenannten ruhenden Straßenverkehr. Denn seit langem schon mangelte es in dieser Straße an Parkmöglichkeiten. Deshalb hatte sich die Wohnungsgenossenschaft Gräfenhainichen (WGG) nun entschlossen, einen Parkplatz mit zehn Stellplätzen zu errichten.