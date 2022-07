Defekte Wasserleitung Böschung am Möhlauer See rutscht ab - Gräfenhainichen sperrt Areal ab

Am Möhlauer See bei Gräfenhainichen ist die Böschung auf einigen Metern ins Rutschen geraten. Bürgermeister Enrico Schilling warnt, die Absperrung zu umgehen oder in der Gegend zu baden. Wie es zu dem Erdrutsch kam und was die Stadt Gräfenhainichen jetzt tut.