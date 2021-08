Eine Feier für die Kinder in Ferropolis

Gräfenhainichen - Der traditionelle Bergmannstag in Ferropolis fällt auch in diesem Jahr flach. Die Veranstaltung, die auch sonst immer mehr auf Familien ausgerichtet wurde, wird in diesem Jahr nun einen Ersatz erhalten. Die Karnevalisten vom Gräfenhainichener Carneval Club (GCC) sind eingesprungen und veranstalten am kommenden Samstag, 7. August, einen Kindererlebnistag. „Wir haben überlegt, was wir als Alternative anbieten können“, sagt Michael Spiegel.

Der Apotheker ist sowohl Mitglied beim GCC als auch im Aufsichtsrat der Ferropolis GmbH. Da man Familien auch ohne Bergmannstag ein Angebot machen wollte, sei man so auf den Kindertag gekommen. Der Bergmannstag sei ohnehin immer stärker auf Familien und ihre Kinder ausgerichtet worden, weil man das Thema der Tagebaulandschaft in der jüngeren Generation erhalten wolle und an die Bergmannstraditionen von einst anknüpfen wolle.

Von 12 bis etwa 17 Uhr soll es nun Kinderschminken, eine Hüpfburg, einen Bastelstand, ein Kasperletheater und einige andere Attraktionen geben. So wird es auch einen Tanzworkshop geben - mit anschließender Aufführung, zumindest für diejenigen, die sich trauen. Die Einführung in die Tanzwelt übernehmen dabei die Trainer, die sonst Tanzmariechen und Männerballett für ihre Auftritte coachen. Zwei Durchläufe soll es hierbei geben, damit auch diejenigen, die erst später am Tag dazustoßen noch eine Chance bekommen.

„Für diejenigen, die mit Tanzen und Basteln nicht so viel anfangen können, haben wir auch eine Überraschung“, sagt Spiegel. Die Zschornewitzer Feuerwehr kommt samt Einsatzfahrzeugen - hier soll es auch eine Rundfahrt für den Feuerwehrnachwuchs in spe geben.

Wer noch mehr Lust auf Fahrten in ungewöhnlichen Fahrzeugen hat, darf außerdem auf dem typischen Fahrzeug der Karnevalisten fahren - eine so genannte „Wummfahrt“, benannt nach dem Oldtimer samt Kanzel, der auch auf den Umzügen des GCC regelmäßig zu sehen ist.

Wer eher auf der Suche nach sportlichen Herausforderungen ist, der kann sich außerdem an einem Parcours versuchen. Hinzu kommen noch diverse gastronomische Angebote.

Die Kosten richten sich nach dem üblichen Eintritt für das Industriedenkmal - wer im Besitz einer Jahreskarte ist, kann also ohne zusätzlichen Beitrag den Kindererlebnistag besuchen.

Einzelkarten kosten zwischen sechs und drei Euro, Kinder unter sechs Jahren sind frei. Weitere Ermäßigungen gibt es für Gruppen und Familien. Genauere Informationen zu den aktuellen Preisen gibt es auf der Internetseite unter www.ferropolis.de (mz)