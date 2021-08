Ein Ausflug für den Nachwuchs in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen - Die Feuerwehr Gräfenhainichen plant mit dem Preisgeld aus dem Wettbewerb „Fit wie die Feuerwehr“ für die Nachwuchsabteilung eine Reise oder einen Tagesausflug. Wie Feuerwehrchef Peter von Geyso erklärte, überlege man derzeit, einen Ausflug in einen Freizeitpark in der Umgebung - zum Beispiel Belantis bei Leipzig - oder vielleicht auch in den Harz oder ins Tropical Island bei Berlin zu unternehmen. „Die Kinder waren diejenigen, die unter der Pandemie am meisten gelitten haben“, sagt Peter von Geyso. Da sei es wichtig, ihnen etwas zurückzugeben.

Die Gräfenhainichener hatten sich in der vergangenen Woche den ersten Platz - und damit 5.000 Euro - im MDR-Wettbewerb gesichert. Dort mussten die Teams einen Parcours absolvieren. Am Ende legten die Heidestädter die beste Zeit hin und setzten sich damit gegen 19 andere Feuerwehren aus dem Verbreitungsgebiet des Senders durch.

„Wir haben danach sehr viel positiven Zuspruch bekommen“, sagt von Geyso. Er hoffe nun, dass die ohnehin schon starke Kinder- und Jugendfeuerwehr, die etwa 80 Mitglieder hat, noch weiter wachse. „Das geht sehr unkompliziert. Wer mitmachen will, kann sich einfach bei uns auf der Wache melden“, sagt er. Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) hatte den erfolgreichen Feuerwehrfrauen und -männern für ihren Sieg im Wettbewerb außerdem noch eine Überraschung versprochen. (mz)