Die Fantastischen Vier können nicht in Ferropolis auftreten

Die Fantastischen Vier können Ende August nicht in Ferropolis auftreten.

Gräfenhainichen - Das für den 28. August geplante Konzert mit der Headliner-Band Fantastische Vier in Ferropolis wird nach MZ-Informationen abgesagt. Neben der Deutschrap-Gruppe sollten außerdem Wincent Weiss, Fae August und DJ Thomilla auftreten. Das Konzert unter den Baggern war als „Kulturneustart in Ferropolis“ beworben worden, da bereits im zweiten Jahr in Folge die Festivalsaison auf dem Gelände wegen der Pandemieeinschränkungen ausfallen musste.

Die Ferropolis GmbH wollte die Absage nicht dementieren, bestätigen oder kommentieren und verwies an Veranstalter Goodlive. Dort wollte man in dieser Woche ebenfalls keine Stellung nehmen, kündigte aber ein Statement für Anfang nächster Woche an.

Weshalb das Konzert ausfällt, ist noch unklar. Unbekannt ist auch, ob es an einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll. Ein möglicher Grund für die Absage wären die Corona-Auflagen. (mz)