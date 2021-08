Deswegen können die Fantastischen Vier nicht in Ferropolis auftreten

Gräfenhainichen - Die Absage des Konzertes der Deutschrap-Gruppe „Die Fantastischen Vier“ in Ferropolis wird laut Veranstalter mit steigenden Corona-Inzidenzen begründet. Die Band sollte am 28. August mit den Künstlern Wincent Weiss, Fae August und DJ Thomilla auftreten. „Unser Plan und großes Ziel war es, Euch ein besonderes und den Umständen entsprechend dennoch sicheres Konzerterlebnis zu ermöglichen, so wie wir es noch vor der Pandemie kannten: ohne Abstand, ohne Maske und ohne große Einschränkungen“, schreibt der Veranstalter Goodlive in einer Pressemitteilung.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit überregionalem Bezug sei aber aktuell nicht möglich, auch wenn alle Teilnehmer geimpft oder genesen sowie getestet seien. Wer ein Ticket erworben hat, soll über die Rückerstattung informiert werden. (mz)