Corona bringt eisenharte Zeiten für Ferropolis

Die Ferropolis GmbH will bei der neuen Landesregierung um Unterstützung bitten. Auch weil die Bagger-Sanierung teurer geworden ist als geplant.

Gräfenhainichen - Die Ferropolis GmbH will bei der neuen Landesregierung erneut um Finanzierungshilfen bitten. Das teilte Thies Schröder, Geschäftsführer des Industriedenkmals und Veranstaltungsgeländes, am Mittwochabend beim jährlichen Stammtisch der Mittelstands und Wirtschaftsunion Wittenberg (MIT) in der Stadt aus Eisen mit. „Zumindest eine Überlebenshilfe wird gebraucht“, sagte Schröder.