Bürohaus in Gräfenhainichen brennt schon wieder

Erneut hat es in der Luxemburgstraße in Gräfenhainichen gebrannt.

Gräfenhainichen/MZ - Am Donnerstag ist für die Kameraden der Feuerwehren Gräfenhainichen, Jüdenberg und Zschornewitz die Nacht bereits um 3.26 Uhr zu Ende gewesen. Denn genau da wurden sie durch ihre Funkrufempfänger zu einem Brand in die Rosa-Luxemburg-Straße in Gräfenhainichen gerufen. Wie schon in der Nacht zu Dienstag standen im dort leerstehenden Bürohaus zwei Räume in Brand, diesmal auf der anderen Seite.