Bürger fordern mehr Belebung in Gräfenhainichen anstelle von Wohnquartieren am Gröberner See

Gräfenhainichen/MZ - Einige Gräfenhainichener haben Kritik an der geplanten Bebauung am Nordufer des Gröberner Sees geübt und wollen eine Debatte zur Aufwertung der Stadt anstoßen. Es mache keinen Sinn, diesen kleinen Seeteil ohne Zusammenhang mit der Innenstadt zu bebauen. Während die Stadt an Niveau verliere, etwa die Geschäfte zurückgingen, wenig Auswahl an gastronomischen Angeboten vorhanden sei und Bauruinen das Stadtbild verschandelten, sei es wenig sinnvoll, Häuser am See zu bauen, von denen viele Gräfenhainichener nicht partizipierten, heißt es in einem Brief an Bürgermeister Enrico Schilling (CDU). Zu den Urhebern des Schreibens gehört die Gräfenhainichener Ärztin Katrin Hagedorn.