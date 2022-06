Buntes Programm bei Kultur- und Erlebnisnacht in Gräfenhainichen

In Gräfenhainichen wurde am Wochenende zum 17. Mal zur Kultur- und Erlebnisnacht geladen. Welche Auftritte besonders gut ankamen.

Gräfenhainichen/MZ - Nun hat auch die 17. Kultur- und Erlebnisnacht Eingang in die Geschichtsbücher der Gräfenhainichener Kulturszene gefunden. Nach 2021 war es die zweite Open Air Veranstaltung, was jedoch nur eine Notlösung bleiben wird. „Ich will meine Märzveranstaltung wieder zurückhaben“ spricht Kulturbandenchef Michael Walther das aus, was sich viele Kulturnachtanhänger wünschen. Zwar hatte man den Vorteil, über zwei Tage verteilt auch alle sechs Programmpunkte erleben zu können. Der Nachteil: es bringt auch den Mehraufwand von zwei Tagen mit sich.