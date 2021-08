Benefiz-Konzert in Ferropolis

Gräfenhainichen - Musikalisch soll es am 29. August in Ferropolis zugehen. Das Orchester der Bundespolizei gibt ein Benefizkonzert - dabei soll es nicht nur klassisch zugehen. Wie der Chefdirigent des bei Berlin ansässigen Orchesters, Gerd Herklotz, erklärt, soll es Musik für die ganze Familie geben. „Wir wollen die ganze Region mitnehmen“, so Herklotz. Deswegen soll auch Passendes zur Region gespielt werden - etwa der Steigermarsch, um an die Bergbautradition zu erinnern - und auch Rod Stewards „Sailing“ - letzteres wegen der Seekulisse. Und: Passend zur Region wird auch der „Alte Dessauer“ gespielt. Ein klassischer Marsch.

Für die jüngeren Zuschauer soll es außerdem reichlich Filmmusik von den 45 Musikern des Orchesters geben. Zur Aufführung gelangen beispielsweise Stücke aus „Biene Maja“ und „Pipi Langstrumpf“ bis hin zu Musik aus dem beliebten Film „Frozen“.

„Wir wollen unsere Vielseitigkeit zeigen“, sagt Dirigent Gerd Herklotz. Deswegen sind auch Jazz und Märsche bis hin zu großen Klassikern und auch eher rockigeren Stücken wie Queens „Bohemian Rhapsody“ mit im Repertoire. Für das Orchester der Bundespolizei ist es übrigens nicht der erste Auftritt in der Stadt aus Eisen. Vor einem Jahr habe man bereits bei einer Vereidigung der Bundeswehr dort gespielt - das Orchester der Streitkräfte war kurzfristig ausgefallen. „Die Örtlichkeit ist sehr interessant, die Kulisse toll - ein Ort, wo man spielen muss“, findet Herklotz. Auch der Klang sei hervorragend.

Die Erlöse aus dem Benefizkonzert sollen anschließend Kindern bedürftiger Familien zugute kommen, die in diesem Jahr eingeschult werden. Angeschafft werden sollen etwa Schulranzen und Hefte. Mit Benefizkonzerten hat das Polizeiorchester bereits Erfahrung. Regelmäßig trete man etwa zugunsten von Hilfseinrichtungen wie Suppenküchen auf, sagt Dirigent Herklotz.

Besucher sollten sich beim Konzert auf die üblichen drei G einstellen - also geimpft, genesen oder getestet sein. Um einen negativen Test müssen sich Interessenten selbst kümmern - Ferropolis hat keine Testkapazitäten mehr vor Ort.

Tickets gibt es im Netz unter www.tixforgigs.com/Event/38337oder an der Abendkasse. Allerdings ist die Zahl der Besucher limitiert. Das Konzert beginnt am Sonntag, 29. August um 16 Uhr. Tickets kosten 10,50 Euro, ermäßigter Preis für Kinder, Schüler, Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte ist 6,30 Euro. (mz)