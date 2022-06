Bagger bleibt an Brücke hängen, großer Schaden

Ein Bagger ist am Freitagmorgen gegen die Brücke in Gräfenhainichen geknallt.

Gräfenhainichen - Weitreichende Folgen dürfte ein Unfall haben, der am Freitagmorgen auf der Umgehungsstraße in Gräfenhainichen passiert ist. Eine Traktorfahrer aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld war gegen 7.40 Uhr in Richtung Radis unterwegs und zog einen Bagger auf einem Anhänger. Der Traktor passte unter der Brücke am Stadtbalkon bequem hindurch. Der Arm des Baggers kollidierte jedoch mit dem Brückenkörper des „Blauen Wunders“. Dadurch wurde die Brücke auf der Seeseite um etwa sechzig Zentimeter verschoben.