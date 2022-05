Großer Einsatz in der Nacht zum Samstag in Gräfenhainichen. Einige Anwohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Ein Kellerbrand im Poetenweg in Gräfenhainichen sorgte in der Freitagnacht für einen Einsatz der Feuerwehren.

Gräfenhainichen/MZ - Bei einem Kellerbrand in einem Plattenbau in Gräfenhainichen musste in der Nacht zum Samstag mehrere Personen aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Wie es von der Feuerwehr hieß, sei das Feuer gegen 23 Uhr am Freitag im Poetenweg in Gräfenhainichen gemeldet worden. Bewohner aus etwa 15 Wohnungen an zwei Eingängen hätten während der Löscharbeiten teilweise evakuiert, teilweise auf ihren Balkonen warten müssen.