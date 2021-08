Alles wieder schick machen in Möhlau

Möhlau - Jürgen Albrecht schwingt den Farbroller über dem Stahl der Baggerschaufel am Ortseingang Möhlau - von Zschornewitz kommend. Er hinterlässt einen weißen Farbfilm als Voranstrich. Er ist das Küken in der Gruppe der Senioren, die sich seit Jahren um das Erbe des Bergbaus in Möhlau kümmern.

An diesem Vormittag sind sie zu sechst in der Ortschaft unterwegs. Jürgen Albrecht und Rudi Poppig mit Farbe, Pinsel, Roller und Leiter bewaffnet, streichen die beiden Baggerschaufeln. Neben der erwähnten gibt es noch eine am Sportplatz.

An beiden nagte der Zahn der Zeit und sie bedurften dringend einer Aufarbeitung. So kommt erst ein rotbrauner Rostschutzanstrich, dann der weiße Voranstrich und zu guter Letzt der abschließende schwarzbraune Decklack, welcher der Schaufel das bekannte Aussehen verleiht.

Der Zahn der Zeit nagt am Material. (Foto: Thomas Klitzsch)

Die restlichen vier Mitglieder sind an der Lok beschäftigt. Da sie seit vielen Jahren den Platz zum Treffpunkt der Möhlauer hergerichtet haben, treffen sich gerade in der Sommerzeit Einwohner zum Plausch an diesem Ort.

Damit dieser auch schön bleibt, rüsten sich die Senioren mit Harke und Hacke aus und holen das Unkraut, das sich den Weg durch die Kieselsteine gebahnt hat, aus dem Weg vor der Lokomotive. Immer wenn es nötig ist, sind sie trotz der meist über 80 Lebensjahre da und machen das Areal um die Lok schick. (mz)