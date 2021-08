63 Kitas sind im Rennen um die größte Frucht

Möhlau - Der Kürbiswettbewerb, den die Sparkasse Wittenberg mit der Mitteldeutschen Zeitung in diesem Frühjahr unter Kindertagesstätten im Kreis ausgelobt hat, ist in vollem Gange. Wie Anke Bilke, die das Projekt bei der Sparkasse betreut, mitteilt, konnte sie sich in einigen Einrichtungen einen Eindruck vom Gedeihen der Pflanzen verschaffen. „Der Großteil der Pflanzen hat sich prächtig entwickelt mit vielen Blüten, Ranken, die sogar über Zäune klettern, und natürlich den Kürbisfrüchten in den Größen vom Tischtennisball über Fußball bis hin zum Medizinball“, so Bilke.

Hohe Geldpreise

Wie berichtet nehmen 63 Kitas an dem Wettbewerb teil. Erhalten hatten sie Kürbissamen der Sorte „Atlantic Giant“, denn am Ende kommt es auf die Größe an: Die drei Einrichtungen mit den stattlichsten Kürbissen erhalten Geldpreise in Höhe von 5.000, 4.000 beziehungsweise 3.000 Euro. Ob sie zu den Gewinnern gehören werden, ist in der Kita „Bummi“ in Möhlau gerade fraglich. Die Einrichtung, zu der auch ein Hort gehört, ist eine sogenannte Acker-Kita, also eigentlich prädestiniert für eine Aktion wie diesen Wettbewerb. In einem ehemaligen Schulgarten bauen sie mit ihren Erzieherinnen auf einer Fläche von 50 Quadratmetern verschiedenste Gemüsesorten an. „Aber in diesem Jahr ist der Wurm drin“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Tosca Rusetzki, auf eine Anfrage am Freitag zur MZ.

Tomatenpflanzen etwa seien zunächst nichts geworden, die Größe der Kohlrabis erinnert eher an „kleine Murmeln“, immerhin Salat und Zucchini konnten geerntet werden. Und was den Kürbis betrifft, so sei die Pflanze selbst durchaus groß, doch habe sich nur ein Kürbis gebildet, über den Rusetzki nun sagt: „Er kämpft sich durch, ich bin da guter Hoffnung.“ Im Übrigen gehe es um die Sache, dass die Kinder sich in die Aufzucht einbringen, lernen, sich in Geduld zu üben, wenn sie dem Wachstum zuschauen. Auf den Kürbis bezogen, erklärt die Kita-Chefin: „Der Weg ist das Ziel.“ Und was die Aktion als solche betrifft, „die passt in unser Gesamtkonzept“.

Sportliche Angelegenheit

Auch Anke Bilke berichtet von Kitas, wo unabhängig von dem Kürbiswettbewerb bereits gegärtnert wird. Allerdings ändert das nichts an dem Bildungsauftrag, der mit dem Projekt verbunden sei: Es gehe darum, Kontakt zur Natur herzustellen, Kinder für die Herkunft ihres Essens zu sensibilisieren, auch übernehmen sie Verantwortung für die Pflanzen.

Die Kürbisse nun sollen alle am selben Tag, laut Bilke wird das Ende September oder Anfang Oktober sein, vermessen werden. Dazu fahren mehrere Gruppen, aufgeteilt in Zweierteams, die Kitas an. Da diese über den gesamten Landkreis verteilt sind, könnte dies eine sportliche Angelegenheit werden. Die Preisverleihung soll gesondert stattfinden, „offiziell und mit einem schönen Rahmen“.

Das Geld für die Hauptpreise stammt wie berichtet aus dem sogenannten PS-Lotterie-Sparen. Darüber hinaus soll es auch Trostpreispakete geben. (mz)