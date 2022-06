100 Pfadfinder beschäftigen sich in Ferropolis mit griechischen Göttern

Göttliche Spiele und weltliche Wettkämpfe gibt es unter Bergbauriesen in der Stadt aus Eisen. Was 100 Kinder und Jugendliche erleben.

Gräfenhainichen/MZ - Bei ihrer aufregenden Expedition finden neugierige Pfadfinderinnen und Pfadfinder nicht nur neue Wege durchs Leben, sondern ebenso mithilfe einer auf dieser Entdeckertour gefundenen Zeitmaschine einen Weg durch die Zeit. Sie finden sich zurückversetzt in der Gesellschaft gelangweilter griechischer Götter im Olymp wieder. So zumindest lautete die Idee der Spielgeschichte, welche den jungen Abenteurern am Pfingstwochenende am Gremminer See einen thematischen Rahmen gab.