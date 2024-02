Die gehörlose Sindy K. soll ausziehen, weil sie zu viel Lärm verursacht haben soll. Nachbarn störten sich vor allem am lauten Sex der 37-jährigen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Gehörlose Mieterin in Halle erhält Kündigung weil der Sex zu laut ist

Nachbarschaftsstreit in Halle

Sindy K. aus Halle hat vorsichtshalber schon die ersten Kisten gepackt. Am 22. Februar kommt der Gerichtsvollzieher und will die Wohnung räumen.

Halle (Saale)/MZ. - Die 37-jährige Sindy K. aus Halle muss ihre Wohnung räumen. So lautet zumindest das Urteil nach einem Zivilprozess in diesem Januar am Amtsgericht. Der Grund: Sie soll laut ihren Nachbarn vor allem zu viel Lärm verursacht haben.