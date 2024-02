Eisleben/MZ. - Zwei Frauen sind in Eisleben während des Einkaufens Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Polizei berichtet, ist einer 56-Jährigen die Geldbörse in einem Markt in der Halleschen Straße aus der Handtasche, welche an einem Einkaufswagen hing, gestohlen worden.

Im Portemonnaie befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente. In einem anderen Markt ist dagegen einer 62-jährigen Frau die Geldbörse aus einem tragbaren Einkaufskorb entwendet worden, heißt es weiter.