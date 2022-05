Zwei Autos gehen in der Nacht zu Freitag in Klostermansfeld in Flammen auf

Doppelgarage in Klostermansfeld steht in Flammen

Klostermansfeld/MZ - Großeinsatz für mehrere Feuerwehren in Klostermansfeld: In der Nacht zu Freitag sind aus noch unbekannter Ursache eine Doppelgarage und zwei darin abgestellte Autos in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Sachschaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.