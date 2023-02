Amsdorf/MZ - Der FC Romonta Amsdorf muss weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2023 in einem Punktspiel in der Fußball-Verbandsliga warten und bleibt zum zehnten Mal in Folge ohne Dreier. Wenigstens ein Punkt aber sprang am Sonnabendnachmittag für die Gastgeber heraus, vor 37 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften 1:1.

