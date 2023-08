Am 27. August können Interessierte in Eisleben wieder den Lutherrosen folgen. Auch musikalische Begleitung wird es auf der kleinen Pilgertour geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Immer den Lutherrosen folgen: Am Sonntag, 27. August, wird in Eisleben wieder auf dem Lutherweg spaziert, und zwar bereits zum 18. Mal, wie von Daniela Messerschmidt zu erfahren war. Die Sprecherin der Lutherstadt lud alle Eisleber und Gäste ein, dem Wanderweg durch die Innenstadt zu folgen. Los geht die kleine Pilgertour an jenem Sonntag um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Petri-Pauli Kirche, wo es auch Kuchen geben wird.