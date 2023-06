Eisleben/Röblingen/MZ - Es gibt erneut Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Halle (Saale) und Lutherstadt Eisleben. Ursache sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Es werden Schwellen ausgetauscht. Das führt im Zeitraum von 2. bis zum 7. Juli zu Zugausfällen. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, hieß es in einer Mitteilung von Abellio.

Der Streckenabschnitt zwischen Halle (Saale) Hauptbahnhof und Röblingen am See ist von Sonntag, 2. Juli, 18.30 Uhr, bis einschließlich Freitag, 7. Juli, nur eingeschränkt befahrbar.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Betroffen sind laut Abellio die Züge der Regionalexpresslinien RE 8 Halle (Saale) – Leinefelde und RE 9 Halle (Saale) – Kassel sowie der S-Bahn-Linie S 7 Halle (Saale) – Lutherstadt Eisleben. Die Züge der Linien RE 8 und RE 9 entfallen im genannten Zeitraum zwischen Halle (Saale) Hbf und Röblingen am See und werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Diese Busse fahren laut Abellio als Expressbusse ohne Unterwegshalt zwischen Halle und Röblingen. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten der Busse bittet Abellio die Fahrgäste, die nicht weiter als nach Eisleben fahren möchten, die Züge der Linie S 7 zu nutzen.

Die Züge der Linie S 7 fahren tagsüber auf der gesamten Strecke, wobei es aber zu Abweichungen im Fahrplan komme. Am Abend des 2. Juli entfallen die S-Bahnen ab 18.30 Uhr zwischen Röblingen und Halle (Saale) Hbf. An den anderen Abenden entfallen die Züge der S 7 ab 20.30 Uhr ab Halle (Saale) und ab 22 Uhr ab Röblingen am See. Diese Fahrten werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Diese Busse als Ersatz für die S 7 halten an allen Zwischenhalten außerhalb des Stadtgebiets von Halle. Die Haltestellen Südstadt, Silberhöhe und Rosengarten werden nicht bedient.

Am Freitagabend, 7. Juli, gilt ab 21 Uhr bereits die nächtliche Betriebsruhe auf dieser Strecke, informierte Abellio weiter.