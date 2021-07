Zufrieden mit Aktion: 185 Menschen am Eisleber Einkaufscenter gegen Corona geimpft

Eisleben/MZ - Impfen im Einkaufscenter: Die Aktion des Landkreises Mansfeld-Südharz am Dienstag im Eisleber 3E ist ein Erfolg gewesen, so Sprecherin Michaela Heilek zur MZ. Von 12 bis 18 Uhr konnten sich Bürger ab 18 Jahren ohne Termin impfen lassen. Bis 18 Uhr wurden 185 Menschen geimpft. Eine sehr gute Resonanz, wie Heilek einschätzte. Sie kündigte schon an, dass es weitere Termine im 3E geben werde.

Das Angebot, sich quasi im Vorbeigehen gegen Corona impfen zu lassen, nahm unter anderem eine Verkäuferin der Pfennigpfeiffer-Filiale im 3E wahr. „Ich habe heute von der Aktion erfahren und mich spontan entschlossen“, sagte sie. Sie habe nicht einmal den Impfausweis dabeigehabt. Das sei aber kein Problem gewesen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, der am Dienstag verimpft wurde, sei ihr empfohlen worden. „Ich wollte keine zwei Impfungen.“ Bei Johnson & Johnson reicht eine Dosis für den vollen Schutz aus. „Ich finde, das ist eine gute Aktion.“

Impfaktion für Kurzentschlossene

Auch Sandra Berger ist froh, dass sie nur eine Spritze bekommen musste. „Ich habe von der Aktion gehört und bin extra hergekommen“, sagte die Mansfelderin. Donald Klimpke aus Eisleben sagte, er sei erst unschlüssig gewesen, ob er sich impfen lassen sollte. „Aber wir haben in der Familie ein kleines Kind und meine Kumpels sind auch alle schon geimpft.“ Deshalb sei er zu der Impfaktion gekommen. „Das ist eine gute Sache.“

„Mit dieser unkomplizierten Impfaktion im Eisleber Einkaufszentrum wollen wir den Menschen im Landkreis, die sich bislang aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen konnten, ein niederschwelliges Angebot machen“, hatte Impfzentrumsleiter Steffen Hohmann im Vorfeld erklärt. Am vergangenen Samstag hatten sich bei einer Aktion in Sangerhausen rund 170 Personen impfen lassen.