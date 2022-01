Zu teuer: Das Bürgerzentrum Katharinenstift in Eisleben erhält keine Klimaanlage

Der Hauptausschuss in Eisleben lehnt die Investition von 75.000 Euro für eine Klimaanlange im Bürgerzentrum Katharinenstift ab.

Eisleben/MZ - Der Plan der Eisleber Stadtverwaltung, im ersten Obergeschoss des Bürgerzentrums Katharinenstift 5/6 eine Klimaanlage für 75.000 Euro einzubauen, ist vorerst durchgefallen. Der Hauptausschuss lehnte die Beschlussvorlage einstimmig ab.

Hohe Temperaturen im Sommer

„75.000 Euro für eine relativ kleine Abteilung, das ist nicht verhältnismäßig“, sagte Rainer Gerlach (CDU). Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) hielt dem entgegen, dass es nicht nur um die Mitarbeiter, sondern auch um die Bürger gehe. Es handele sich um einen sehr frequentierten Bereich. Im Katharinenstift haben das Ordnungs- und das Einwohnermeldeamt seinen Sitz.

Fachbereichsleiter Sven Kassik hatte das Vorhaben damit begründet, dass in den letzten Sommern Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius in den Räumen geherrscht hätten. Laut Arbeitsstättenrichtlinie seien Arbeitgeber bei 30 bis 35 Grad zu Maßnahmen verpflichtet. Bei mehr als 35 Grad dürfe in dem Raum gar nicht mehr gearbeitet werden.

Jalousien wegen Denkmalschutz nicht möglich

Aus Denkmalschutz-Gründen sei die Anbringung von Außenjalousien dort nicht möglich. Bei der Sanierung des Objekts hätten die Mittel für eine Klimaanlage nicht ausgereicht. Aus Sicht der Stadt sei für 15 Büroräume die Klimatisierung erforderlich. „Es ist eine Zumutung, dort arbeiten zu müssen.“

Verwunderung bei den Stadträten löste aus, dass auch der Serverraum bislang nicht klimatisiert ist. Darüber hinaus fragte Andreas Dümmler (AfD), ob die Zahl der heißen Tage tatsächlich mal genau erfasst worden sei. Thomas Fischer (CDU) sagte, dass die letzten beiden Sommer nicht mehr ganz so warm gewesen seien. Er regte außerdem an, zu prüfen, ob Fördermittel für die Investition beantragt werden könnten. Prinzipiell sei es aber „wichtig, dass die Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben.“