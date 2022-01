Eisleben/MZ - Am Montagnachmittag ist in der Kassler Straße in Eisleben ein Auto mit einem Bus kollidiert. Dieser hielt an, um einen entgegenkommenden Rettungswagen passieren zu lassen. Der hinter dem Bus fahrende Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf ersteren auf. Zwei im Pkw sitzende Kinder wurden vorsorglich medizinisch behandelt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei.