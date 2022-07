Ziegelröder Kinder spielen sich in Hasselfelde an die Landesspitze

Die Erwachsenen probten kürzlich noch in Mansfeld.

Ziegelrode/Hasselfelde/MZ - Der Nachwuchs des Ziegelröder Spielmannszuges 1886 landete auf dem Siegerpodest: Die Kinder gewannen am Wochenende in ihrer Kategorie bei den Landesmeisterschaften der Spielmannszüge in Hasselfelde (Harz). Steffi Gliem, 1. Vorsitzende des Vereins, freut sich wie alle anderen aus ihren Reihen über diesen Erfolg.