Zeugin stört Einbrecher in Eisleben - Flucht durch den Garten

Ein Einbrecher wurde in flagranti von einer Zeugin in Eisleben erwischt.

Eisleben/MZ - Am Montagnachmittag hat eine Frau einen Mann ertappt, der in Eisleben in ein Einfamilienhaus einbrechen wollte. Als der Täter, welcher mit einer Brechstange auf der Hausterasse gesehen wurde, die Zeugin bemerkte, flüchtete er in Richtung Garten.

Kleidung und Mütze des kräftig gebauten Mannes sollen schwarz gewesen sein, zudem habe er braun-schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt sowie eine Mundbedeckung und eine große schwarze Tasche getragen haben, teilt die Polizei mit. Ein Schaden trat nicht ein.