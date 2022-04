Zeugen sagen aus: War Vergewaltigung Auslöser für blutigen Mord in Eisleben?

Halle/Eisleben/MZ - Was könnte der Auslöser für die brutale Tötung eines 21-jährigen Afghanen Ende Oktober vergangenen Jahres in Eisleben gewesen sein? Ein 26-Jähriger aus dem Iran soll den Mann in der Asylbewerberunterkunft im Wolferöder Weg in Eisleben mit zwei Küchenmessern angegriffen und ihm 43 Stichverletzungen zugefügt haben. Das Opfer verstarb noch am Tatort.