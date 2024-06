Eisleben/MZ. - Ein schwarzer VW hat am Montagnachmittag im Bereich Jüdenhof in Eisleben beim Vorbeifahren einen parkenden Kleintransporter gestreift. Dabei wurde dieser im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Fahrer des Pkw fuhr anschließend ohne anzuhalten vom Unfallort weg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben unter der Rufnummer 03475/67 02 93 zu wenden.